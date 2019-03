Apre poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la pubblicazione dei dati macro sulla produzione industriale registrata a febbraio. Durante la giornata i mercatiattesa per le 15:00 ora italiana,proveniente dall'Università di Michigan che registra il livello di. Questa è importante in quanto direttamente collegata con la capacità di spesa.Sostanzialmente stabile Wall Street continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.755,88 punti e lo, che rimane ai nastri di partenza posizionandosi a 2.808,48 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,19%), come l'S&P 100 (0,2%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,18%),(+1,09%),(+0,93%) e(+0,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%. Spicca anche la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.è stabile, riportando un misero +0,01%.Tra i(+6,23%),(+5,02%),(+3,59%) e(+2,38%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,90%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a 0%, poco mosso, che mostra un 0% mentre si registra un tonfo per, che mostra una caduta del 2,29%.