Roma, via Mario Fani: Conte e Zingaretti ricordano il sequestro Moro e la strage della scorta

(Teleborsa) -Aldo Moro dalla sua casa al numero 79 di via di Forte Trionfale, accompagnato dai cinque uomini della scorta, si stava recando alla vicina chiesa di Santa Chiara, in piazza Giochi Delfici, per assistere alla sua consueta e quotidiana Messa mattutina.che avrebbe sostenuto il nuovo esecutivo. E il principale artefice di questa complessa e difficoltosa manovra politica era stato proprio Aldo Moro.Questa mattina, appunto in via Mario Fani,A ricordarlo oggi sul luogo della strage dei 5 uomini della scorta e del sequestro dell'uomo politico,. Aldo Moro viaggiava a bordo dellatarga Roma L59812, guidata dall'e con a bordo l'onorevole Aldo Moro e il capo della sua scorta personale, il. Subito dietro, l'Alfetta targata Roma S93393, guidata dallae con a bordo il resto della scorta, il. Solo uno di essi,, pistola alla mano, riuscì a scendere a terra, ma pur sparando qualche colpo, venne ucciso da altri uomini nascosti tra le vetture in sosta.Il Presidente, venne prelevato e caricato a forza su una Fiat 132 blu giunta in quegli attimi e condotto dai quattro brigasti travestiti da aviatori