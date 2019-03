PD, è partita l'era Zingaretti: "Serve nuovo partito"

(Teleborsa) - Parte ufficialmentenelche getta le basi per ile prova a ripartire dopo l'dell'ultimo periodo.In un’Assemblea Nazionale con oltre 2 mila persone, il Governatore del Lazio è stato elettdopo ilalle Primarie delle prime parole del Neosegretario dal palco dell’hotel Ergife di Roma. Paoloè stato eletto Presidente del partito con 86 astenuti e nessun contrario. I Vicepresidenti saranno. Luigieletto tesoriere.Zingaretti indica laper provare a riguadagnare il: "Ricordiamo che oggi 17 marzo si festeggia l'Unità di Italia - esordisce - un augurio al Paese che amiamo e per il quale lottiamo."Non è in gioco solo il Governo ma le fondamenta irrinunciabili della nostra comunità politica", continua il Segretario dem.Ilè fermo - prosegue - nel prossimo autunno ci sarà bisogno di una manovra di decine di miliardi di euro e- prosegue Zingaretti - come hanno fatto le ragazze e i ragazzi scesi in piazza per il clima.Dobbiamo rimettere al centro la giustizia sociale, perché la lotta alla povertà è la condizione per stare meglio tutti". Altro obiettivo èMettiamoci alle spalle le contese sugli equilibri interni, avviamo una dialettica nuova tra le componenti. Non dobbiamo più neppure lambire una politica lontana dalla vita", conclude tra gli applausi citando- Proprio ieri, 16 marzo, 41 anni fa a Roma, alle 9,00 del mattino, l'agguato e laquartiere Trionfale, ad opera delle Brigate Rosse con il rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della sua scorta.