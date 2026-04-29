CR Asti, CdA nomina Roberto Fiorini AD. Rasero: banca può giocare partita da protagonista

(Teleborsa) - In seguito alla nomina da parte dell'assemblea dei soci di ieri, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Asti ha proceduto alla nomina di Roberto Fiorini quale Amministratore Delegato, il quale assumerà anche il ruolo di Direttore Generale in sostituzione di Carlo Demartini.



"Sono sereno e determinato nell'affrontare questo nuovo impegno - ha detto il Presidente Maurizio Rasero - tornando ad occuparmi della Cassa per la quale, come sapete, ho già lavorato in passato come Vice Presidente: l'istituto è posizionato molto bene sul mercato e ha quindi le carte in regola per giocare una partita da protagonista nei mercati bancari e finanziari italiani, anche - perché no - mediante una politica di ulteriori acquisizioni che rafforzino ulteriormente la banca, nel contempo garantendo la piena difesa dei presidi ovunque sia presente, e contrastando la desertificazione bancaria, fenomeno che i dati ci dicono aver assunto livelli preoccupanti. L'Istituto deve stare sul mercato, questo è certo, ma non dimenticare il fondamentale ruolo economico-sociale che riveste nei territori dove è presente. È l'ultima banca piemontese di queste dimensioni, ovvero con una seria proiezione multi-regionale, e su questo modello dobbiamo continuare a investire portando Asti ad essere sempre più protagonista in Italia".



"In questi primi momenti di governo della banca, ho potuto osservare una realtà con grande potenziale di crescita grazie a livelli di liquidità e patrimonializzazione elevati - ha detto l'Amministratore Delegato Roberto Fiorini - La sfida è ora mettere d'accordo la solidità della banca con la redditività a favore di tutti gli azionisti, grandi e piccoli, e lanciare un percorso di sviluppo sostenibile. Un obiettivo che ritengo di poter raggiungere lavorando con determinazione e con l'impegno di tutti i colleghi dell'istituto, che rappresentano un capitale umano e professionale di primissimo ordine".

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