Borse Ue positive, ZEW oltre le attese

(Teleborsa) - Piazza Affari e le principali borse europee concludono la seduta in buon rialzo con gli investitori sulle attese che la Federal Reserve possa avere un approccio accomodante nella politica monetaria. Sul Listino milanese il denaro investe quasi tutti i comparti con in testa FCA. Si muovono con un passo più lento le banche.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,135. Sul fronte macro,come indicato dall' indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +238 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,48%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,13%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,34%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%., con ilin aumento dello 0,92%.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,31 miliardi di euro, dai 2,26 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi.223 sono le azioni scambiate: tra queste, 78 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 132 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 13 azioni del listino milanese.(+2,24%),(+2,02%) e(+1,80%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,72%) e(-0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,01%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,79%.Svettache segna un importante progresso del 2,80%.Vola, con una marcata risalita del 2,69%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tentenna, che cede lo 0,65%.di Milano,(+3,57%),(+2,97%),(+2,72%) e(+2,59%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.