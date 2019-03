Trasporto aereo, seconda giornata di confronto. Siri: "Documento finale sia pietra miliare sviluppo"

(Teleborsa) -, chiamati dal Ministro dei Trasportidal sottosegretarioi, per delineare il futuro del comparto e gli investimenti utili a cogliere le opportunità di crescita garantite dal forte aumento del traffico a livello mondiale.La Conferenza nazionale sul trasporto aereo , organizzata dal MIT, presso Villa Miani, si propone di "tracciare le linee per il futuro del comparto", attuanto una programmazione degli investimenti concordati con gli operatori del settore, come annunciato ieri dal sottosegretario Siri, il quale ha ricordato che il settore aereo, compreso anche l'indotto, vale il 3,6% del PIL."A livello nazionale ile ha un impatto diretto di 18 miliardi, mentre quello indirettodi euro. E le previsioni di crescita per il futuro prevedono di", ha aggiunto Toninelli. E senza contare gli effetti occupazionali, in quanto si stima lain più.crescita del trasporto aereo del 53% a 16,2 milioni di volie le previsioni per l'Italia indicano un target di 250 milioni di passeggeri entro il 2030.Una crescita che costituisce un'e, dunque, sposta il baricentro sugli. "Servono investimenti. Gli investimenti li possiamo portare se ci sono condizioni favorevoli", ha ribadito oggi il sottosegretari Siri, promettendo che il governo creerà di uni, medianteChi investe - ha affermato il sottosegretario - "ha bisogno di capire quale è il contesto" e per questo servono regole certe, semplificazioni ed anche".Presente oggi anche il, il quale ha messo il punto sul binomioquale leva per sostenere il turismo in Italia.Ildella due giorni prevedevadedicati a macro tematiche di settore: "Trasporto aereo tra regolazione e mercato", "Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile", "I protagonisti del trasporto aereo" e "Sistema aeroportuale nazionale e reti aeroportuali"., l'apertura dei lavori curata da Armando Siri ed, a seguire, undel settore aereo, con l'obiettivo di arrivare ad unPartner della Conferenza nazionale sul Trasporto Aereo sono: Enac, Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato italiane.