Haiki+, CdA approva il bilancio di sostenibilità 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Haiki+ , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025, seconda edizione del documento, redatto secondo i GRI Standards, in linea con il Bilancio di Sostenibilità 2024, così da agevolare il confronto tra gli impatti socio-ambientali e poterne valutare l’evoluzione, rendendo il proprio impegno sempre più concreto e misurabile.



Il Bilancio 2025, spiega una nota, presenta un aggiornamento delle performance e include un perimetro esteso rispetto alla precedente edizione, riflettendo l’evoluzione industriale del Gruppo e l’ingresso di nuove realtà, tra cui la divisione Haiki Metals. Inoltre, si evidenzia un rafforzamento dell’approccio ESG, sempre più integrato nelle scelte strategiche e nei processi operativi, consentendo una rendicontazione più completa e coerente con la struttura del Gruppo.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Elio Cosimo Catania, ha così commentato: "La sostenibilità per Haiki+ continua a essere parte integrante della strategia aziendale e oggi si traduce in un approccio sempre più strutturato e orientato al lungo periodo. Siamo un’impresa industriale che opera nei territori: essere responsabili significa contribuire alla transizione verso un modello che sia sostenibile economicamente nel medio-lungo periodo e realmente circolare, generando valore non solo per il mercato ma anche per le comunità in cui siamo presenti e per le persone che ogni giorno lavorano con noi".



L’Amministratore Delegato, Giovanni Rosti ha così commentato: "Il Bilancio 2025 racconta un percorso che guarda al futuro, un impegno che si rafforza con l'evoluzione del Gruppo, l'ampliamento del perimetro e una crescente capacità di misurare e gestire i nostri impatti. Abbiamo la responsabilità di innovare, investire e costruire modelli sostenibili nel tempo, capaci di coniugare competitività, tutela dell’ambiente e sviluppo sociale".

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