Unicredit, prima transazione in Italia su blockchain we.trade

(Teleborsa) -che ha eseguito con successo lanel nostro Paese sullaIl progetto we.trade, nato nel 2017 dalla collaborazione tra UniCredit e altre 6 primarie banche europee (Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale), oggi conta 13 banche in 14 Paesi europei.L’obiettivo èI, utilizzando un modo più efficiente e meno costoso di gestire le transazioni commerciali internazionali, trovando controparti fidate con cui instaurare rapporti commerciali e avendo contezza della transazione e della spedizione, tramite la, dalla creazione di un ordine fino al pagamento.Tramite la piattaforma we.trade, oggi UniCredit ha permesso all’acquisto di una partita di banda stagnata da un suo fornitore,, a sua volta supportato da KBC Bank in Belgio."we.trade è una storia di successo nel campo della collaborazione bancaria e siamo lieti di annunciare la nostra rima transazione sul mercato italiano", ha dichiarato, Head of Global Transaction Banking di UniCredit."Crediamo che nel corso del tempo la piattaforma possa contribuire a ridefinire le relazioni commerciali tra le PMI, rimuovendo gli ostacoli che tipicamente rendono difficili e costose le transazioni internazionali, con benefici concreti per i nostri clienti", conclude Corsini.