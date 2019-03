In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,12% sul; sulla stessa linea, l'perde l'1,28%, continuando la seduta a 2.818,2 punti. Pesante il(-1,57%), come l'S&P 100 (-1,3%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,57%),(-2,24%) e(-1,91%).del Dow Jones,(+2,59%),(+1,21%),(+1,09%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,76% dopo i conti Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,70%),(+1,41%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,97%.In caduta libera, che affonda del 5,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -5 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,59%.