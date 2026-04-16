Chiusura record per Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso ai massimi storici, con l’S&P 500 e il Nasdaq che hanno segnato nuovi picchi. Il rally è stato trainato da solidi utili aziendali e dal crescente ottimismo sul fatto che le tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbero allentarsi attraverso rinnovati sforzi diplomatici.



Sostanzialmente stabile il Dow Jones che si ferma a 48.464 punti, mentre, al contrario, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.023 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,4%); come pure, positivo l' S&P 100 (+1,15%).



Informatica (+2,08%), beni di consumo secondari (+1,37%) e telecomunicazioni (+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti materiali (-1,30%), beni industriali (-1,24%) e utilities (-0,93%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+4,60%), Salesforce (+3,67%), Apple (+2,92%) e Nike (+2,81%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar , che ha chiuso a -3,03%.



Sotto pressione Merck , con un forte ribasso dell'1,72%.



Soffre JP Morgan , che evidenzia una perdita dell'1,67%.



Giornata fiacca per Sherwin Williams , che segna un calo dell'1,43%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Atlassian (+10,53%), DoorDash (+10,02%), Datadog (+9,51%) e Shopify (+8,31%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Insmed , che ha terminato le contrattazioni a -4,34%.



Preda dei venditori Lam Research , con un decremento del 2,66%.



Si concentrano le vendite su KLA-Tencor , che soffre un calo del 2,66%.



Vendite su Seagate Technology , che registra un ribasso del 2,55%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 16/04/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 219K unità)

14:30 USA: PhillyFed (atteso 10,5 punti; preced. 18,1 punti)

15:15 USA: Produzione industriale, mensile (preced. 0,2%)

15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%).

Condividi

```