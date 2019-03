ERG acquisisce in Francia 6 nuovi parchi eolici

ERG

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata ERG Eolienne France, ha sottoscritto un accordo con Profond Finanzgesellschaft, con sede a Zurigo, per l’acquisizione del 100% del capitale di Les Moulins de Frouges, società di diritto francese titolare di sei parchi eolici con una capacità totale installata di 52 MW situati nella regione Hauts-de-France nel nord della Francia.I parchi, entrati in esercizio tra il 2007 e il 2009, con un Ebitda 2018 di 6,2 milioni di euro ed una produzione totale attesa di 99 GWh, pari a oltre 1.800 ore equivalenti ed a circa 50 kt di emissione di CO2 evitata, beneficiano di una tariffa incentivata (FiT), pari in media a 93 euro al MWh nel 2018 e con una durata di 15 anni.La società ha una posizione finanziaria netta nulla. L’operazione, il cui closing é previsto nel corso del secondo trimestre del 2019, é soggetta al consenso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze francese.Nell’operazione ERG è stata assistita da Unicredit (Financial and M&A advisor), Orrick (Legaladvisor), e E&Y (Accounting & Tax advisor).