Mercati sotto pressione, spaventa l'incubo recessione

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, grazie ad acquisti selettivi su alcuni titoli. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati dai dati macro sul settore manifatturiero, stanno facendo fuggire gli investitori dai mercati azionari. I cali sono comunque ridimensionati rispetto all'avvio sostenuti da un indice IFO tedesco superiore alle attese degli analisti Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,07%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.317,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%.Invariato lo, che si posiziona a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.prosegue con un calo frazionale dello 0,26%. Tentenna, con un ribasso dello 0,59%. Giornata fiacca anche per, che segna un calo dello 0,31%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.106 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+4,26%),(+0,93%) e(+0,77%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,98%),(-0,93%) e(-0,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,43%) grazie alla promozione di Goldman Sachs Denaro inoltre su(+2,32%) sempre al centro delle voci di M&A . Sulla sua scia corre(+1%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.Tra i(+2,70%),(+2,68%),(+1,50%) e(+1,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.