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In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei su progressi colloqui Usa-Iran

Commento, Finanza, Spread
In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei su progressi colloqui Usa-Iran
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Il sentiment beneficia dei progressi nei colloqui volti ad allentare le tensioni riconosciuti dai funzionari statunitensi e iraniani, sebbene le parti restino divise su questioni chiave, tra cui le riserve di uranio arricchito di Teheran e i proposti controlli nello Stretto di Hormuz. Si stabilizzano i prezzi del petrolio con il Brent a 105 dollari al barile e il WTI a circa 98 dollari. A Milano bene in particolare STM e Stellantis, che recupera dopo il rosso della seduta precedente in cui aveva presentato il piano industriale al 2030 da 60 miliardi e ricavi per 190 miliardi. Sulla parità Recordati dopo che il consorzio di fondi guidato da CVC e GBL ha sottoscritto accordi vincolanti per la promozione di un’OPA finalizzata al delisting a 51,29 euro per azione. Amplifon, invece, ha completato con successo il collocamento di 45,3 milioni di azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale), per un importo complessivo di 453 milioni di euro, mediante una procedura di ABB riservata a investitori qualificati.

Agenda ricca di appuntamenti macro, con il PIL tedesco del 1° trimestre 2026 che su base tendenziale evidenzia un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente. Attesa in lieve miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di giugno, con l'indice GFK che evidenzia un valore pari a -29,8 punti dal -33,1 precedente. Atteso tra pochi minuti, sempre dalla Germania, l'indice IFO Business Climate di maggio.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,25%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.

Tra le principali Borse europee denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,70%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,27%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,50% a 49.416 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 52.043 punti.

Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,99%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,57%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su STMicroelectronics, che vanta un incremento del 3,83%.

Bilancio decisamente positivo per Stellantis, che vanta un progresso del 3,01%.

Buona performance per Prysmian, che cresce del 2,38%.

Sostenuta Brunello Cucinelli, con un discreto guadagno dell'1,58%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -3,02%.

Deludente ENI, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Saipem, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.

Discesa modesta per A2A, che cede un piccolo -0,66%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Brembo (+8,09%), Carel Industries (+2,35%), Technogym (+2,09%) e Comer Industries (+1,99%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power, che prosegue le contrattazioni a -8,69%.

Sotto pressione D'Amico, con un forte ribasso del 2,94%.

Pensosa Revo Insurance, con un calo frazionale dell'1,32%.

Tentenna Ascopiave, con un modesto ribasso dell'1,23%.
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