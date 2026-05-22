In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei su progressi colloqui Usa-Iran

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. Il sentiment beneficia dei progressi nei colloqui
volti ad allentare le tensioni riconosciuti dai funzionari statunitensi e iraniani, sebbene le parti restino divise su questioni chiave
, tra cui le riserve di uranio arricchito di Teheran e i proposti controlli nello Stretto di Hormuz. Si stabilizzano i prezzi del petrolio con il Brent a 105 dollari al barile e il WTI a circa 98 dollari. A Milano bene in particolare STM
e Stellantis
, che recupera dopo il rosso della seduta precedente in cui aveva presentato il piano industriale al 2030
da 60 miliardi e ricavi per 190 miliardi
. Sulla parità Recordati
dopo che il consorzio di fondi guidato da CVC e GBL ha sottoscritto accordi vincolanti per la promozione di un’OPA
finalizzata al delisting a 51,29 euro per azione. Amplifon
, invece, ha completato con successo il collocamento
di 45,3 milioni di azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale), per un importo complessivo di 453 milioni di euro, mediante una procedura di ABB riservata a investitori qualificati.
Agenda ricca di appuntamenti macro, con il PIL tedesco
del 1° trimestre 2026 che su base tendenziale evidenzia un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente. Attesa in lieve miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi
nel mese di giugno, con l'indice GFK che evidenzia un valore pari a -29,8 punti dal -33,1 precedente. Atteso tra pochi minuti, sempre dalla Germania, l'indice IFO Business Climate
di maggio.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,25%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%. Tra le principali Borse europee
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,70%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,27%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,50% a 49.416 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 52.043 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,99%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,57%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, acquisti a piene mani su STMicroelectronics
, che vanta un incremento del 3,83%.
Bilancio decisamente positivo per Stellantis
, che vanta un progresso del 3,01%.
Buona performance per Prysmian
, che cresce del 2,38%.
Sostenuta Brunello Cucinelli
, con un discreto guadagno dell'1,58%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -3,02%.
Deludente ENI
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Saipem
, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.
Discesa modesta per A2A
, che cede un piccolo -0,66%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Brembo
(+8,09%), Carel Industries
(+2,35%), Technogym
(+2,09%) e Comer Industries
(+1,99%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power
, che prosegue le contrattazioni a -8,69%.
Sotto pressione D'Amico
, con un forte ribasso del 2,94%.
Pensosa Revo Insurance
, con un calo frazionale dell'1,32%.
Tentenna Ascopiave
, con un modesto ribasso dell'1,23%.