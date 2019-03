Piteco, ricavi e redditività in crescita nel 2018

Piteco

(Teleborsa) - Positivi i risultati di bilancio di, che ha chiuso il 2018 conL' EBITDA ammonta a Euro 8,3 milioni, pari a un EBITDA margin del 41%, in crescita del 28% rispetto al 2017 (6,5 milioni)., rispetto a 3,4 milioni del 2017 e si attesta al 26% del totale Ricavi (20% nel 2017).La Posizione Finanziaria Netta ammonta a 15,3 milioni, rispetto a 6,5 milioni del 31 dicembre 2017.(59% pay out ratio) con yield pari al 3,6%.In continuità rispetto agli esercizi precedenti, anche nell'anno 2019 si prevede un generalizzato incremento dei risultati, sia in termini di volumi che di margini, per tutte le società del Gruppo. L'esercizio 2019 sarà inoltre positivamente condizionato dall'integrale consolidamento dei risultati di Myrios S.r.l. acquisita nell'ottobre 2018.