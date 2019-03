Aeroporti di Puglia, Presidente Regione Emiliano: "Possibile la quotazione in Borsa"

(Teleborsa) - E' stato presentato all'Aeroporto Karol Wojtyla di Bari il, la società che gestisce i quattro scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Taranto).Un piano che punta ad un modello a quattro scali per il trasporto passeggeri, pur con le diversità che distinguono Foggia e Grottaglie, sulla diversificazione e sull'internazionalizzazione, ma soprattutto punta a promuovere il turismo ed i suoi benefici sulla Regione, che peraltro è il maggior azionista della società di gestione aeroportuale con una quota superiore al 99%.Teleborsa ha intervistato il Presidente di Aeroporti di Puglia,, che ha parlato dello sviluppo del turismo e del focus sull'intermodalità ed accessibilità degli scali pugliesi., intervenendo alla conclusione della presentazione del Piano strategico 2019-2028 di Aeroporti di Puglia , società di gestione dei 4 scali aerei della Regione (Bari, Brindisi, Grottaglie e Foggia), ha parlato a sorpresa, in un futuro forse anche abbastanza vicino, della. La società è a totale capitale pubblico, giacché la Regione è azionista con oltre il 99% del capitale, mentre la quota residua è in mano alle amministrazioni ed alle camere di commercio delle provincie pugliesi."Abbiamo fatto un lavoro talmente importante - ha dichiarato - che orache prima non aveva che gli consente, nel caso di investimenti su un vettore, di farlo in autonomia senza chiedere soldi agli azionisti"."Un soggetto pubblico come questo, sono molte società pubbliche quotate", ha affermato Emiliano, precisando "anche per altri enti regionali è stato fatto un lavoro di bonifica delle incongruità del passato, e Aeroporti di Puglia ne aveva molte, compresi gli stipendi troppo alti di molti dirigenti. Questo lavoro potrà dunque dare alla possibilità della quotazione in Borsa, ciò significa che tutti noi potremo comprare azioni, questo potrebbe essere"."Non è ancora una notizia stabilita èpoiché anche le società pubbliche in buono stato come questa possono concorrere nel mercato finanziario, senza chiedere i soldi ai cittadini"."Questa è una giornata chiave, perché questo è il luogo dove si fa, un concetto che nasce in ambito militare e che serve aper predisporreche possono essere utili in futuro. Se tu prevedi di avere molti turisti, investi in strutture turistiche e così via"."Un piano strategico è quindi come un piano di battaglia chee viene aggiornato periodicamente. La Puglia aveva una legge sulla pianificazione strategica molto vecchia che non è mai stata fatta, quindi è andata avanti fino ad oggi a intuito"."Oggi peròha presentato il suo piano strategico, lo stesso ha fatto, ha sottolineato il Presidente della Regione, aggiungendo che "per la pianificazione di una Regione servono diversi pezzi che verranno montati in una proposta ai pugliesi e al mercato internazionale, per"."Aeroporti di Puglia ha giocato la prima mano influenzando in questo modo la pianificazione strategica dell'intera Regione secondo il suo punto di vista".