USA, vendite case in corso In calo dell'1% a febbraio

(Teleborsa) - In calo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso. Nel mese di febbraio, negli USA(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), èIl dato si mostra nettamente inferiore alle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,1%. Il mese precedente le compravendite avevano segnato un incremento del 4,3% (rivisto a ribasso da un 4,6% iniziale) a 102,9 punti.