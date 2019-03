Borse europee positive

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -si muovono in cauto rialzo seguendo il buon andamento dei mercati asiatici sui segnali positivi giunti dai colloqui commerciali tra USA e Cina.L'è stabile su 1,122 in una giornata ricca di dati macroeconomici. L'viaggia a 1.291,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,91%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,48%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%. Giornata positiva per+0,54% con il Parlamento inglese che torna a votare per la terza volta sull'accordo per la Brexit voluto da Theresa May, nel giorno in cui si sarebbe dovuto consumare l'addio all'UE. Seguecon un +0,56%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.106 punti.(+1,47%),(+1,44%) e(+0,94%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,71%) e(-0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,63%, grazie alla promozione di più broker Buona performance per, che cresce dell'1,46%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,45%.I più forti ribassi, invece, si verificano su alcune banche, come-0,87% e-0,52%. Tonica, invece,(+0,26%) che ha siglato con i sindacati un accordo su nuove uscite volontarie di 295 risorse con un costo di 64 milioni e sinergie annue di 19 milioni di euro a partire da quest’anno.Al Top tra le azioni italiane a(+3,31%) in scia al contratto, in consorzio, da 608 milioni per la tratta Napoli-Bari . Bene inoltre(+2,56%),(+2,50%) e(+1,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,52%.