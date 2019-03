Vetrya, ufficializzata acquisizione di Viralize

Vetrya

(Teleborsa) - Nuovo acquisto per, che perfezionasocietà leader del digital video advertising basato su intelligenza artificiale.Il fondatore e Presidente di Vetrya S.p.A.ha dichiarato di essere davvero: "Viralize è una società leader riconosciuta nel digital video advertising basato su intelligenza artificiale (prima in Italia ad aver introdotto l'autoplay di contenuti video in ambito mobile), conta su una rete di più di 5.000 publisher diretti iscritti alla piattaforma, una library di oltre 500.000 video (qualificati secondo le categorie IAB) in 18 lingue e più di 3.000 campagne pubblicitarie veicolate direttamente per i maggiori brand e media agencies italiani ed internazionali. Grazie a questa acquisizione potremo offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e uniche che hanno già trovato l'apprezzamento dei nostri partner italiani e internazionali".Il gruppo attivo nel settore dello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, ha anche comunicato in data odierna la composizione delil quale si vede formato da Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato, Marco Paolieri, Amministratore Delegato preposto all'ordinaria amministrazione, Katia Sagrafena, Giovanni Natali, Elisa Baffo, Francesco Fuiano e Alessandro Sordi in qualità di consiglieri.Altra notizia resa nota dalla società fiorentina è ladi Viralize nelle persone di Maurizio Sambati, Ugo Vespier e Francesco Fuiano in qualità, rispettivamente, di Chief Technolog Officer, Chief Product Officer e Chief Partnership and Stategy Officer.