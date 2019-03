Cina, Italia ed Europa sulla Nuova Via della Seta: Trieste strategica

(Teleborsa) - Si chiamal'ambizioso e titanico progetto delladelche richiama in modo volutamentequantol'antica via commerciale che stabilì e mantenne pergli scambi commerciali tra lLa principaleera ovviamente laun bene di lusso di cui la Cina conservò per molto tempo il monopolio. Dalle sponde del Mediterraneo, pressola pista si dirigeva verso il cuore dellapassando perNel Pamir, in un luogo chiamato "Torre di Pietra", oggisi incontravano i mercanti perdei rispettivi Paesi di origine., ribattezzata, lanciata nel 2013, è un gigantesco piano per la costruzione di infrastrutture di trasporto e logistiche che coinvolge decine di paesi di tutto il mondo per un valore diIl Presidente cineseintanto, con la sua nutrita delegazione composta da oltre 500 persone, è tornato in patria al termine del suo viaggio in Europa dopo aver fatto tappa anche nel nostro Paese dove ha firmato il discusso discusso memorandum tra Roma e Pechino sulla via della Seta e altrie istituzionali per un valore di circa 2,5 miliardi.Lesono state siglate sabato 23 marzo a villa Madama dal Presidente cinesaccompagnato dai suoi Ministri, e dal PremierPer il Governo era presente anche il Vicepremierassente il Leader leghistache nei giorni scorsi aveva manifestato più di qualche perplessità sull'operazione, poi rientrata. Ma l'atteggiamento del Ministro dell'Interno resta comunque cauto. Restano più che vigili anche le "lunghe orecchie" di Washington con l'UE che, inquadrando l’operazione come un tentativo di colonizzazione del paese asiatico nei confronti dell’Europa,Fatto sta chegioca un ruolo fondamentale nellacinese ed è unaMa guardiamo la cartina geografica per capire i possibili sviluppi della strategia del Dragone. Ilparla cinese, lalo ha acquistato all'inizio del 2016 (il 67%) staccando un assegno die un piano di investimenti di 350 milioni in 10 anni.da un lato strategica, dall'altra simbolica. Non meno importante. Con l'obiettivo di realizzare un hub nel Mediterraneo che è elemento centrale nella strategia cinese di penetrare inIn poco tempo il Pireo è diventato il terzo porto container delcon quasi 4,5 milioni di tonnellate sperando di alzare l'asticella a 10 milioni nei prossimi anni.Del resto, lanon si esaurisce conDue anni fa la Cosco, infatti, è sbarcata in Spagna e negli ultimi anniha investito anche sui porti africani, ae Alessandria in Egitto, ain Turchia.Tornando in casa nostra, due dei principali porti italiani,stanno diventando i maggiori poli d'attrazione del Tirreno e dell'Adriatico per il Dragone. Quello deiinfatti, è unper realizzare la nuova via della Seta. per questo è necessario infrastrutturarli per renderli in grado di ospitare le mega navi.In questo progetto c'è ovviamente anche ilIl Memorandum prevede il potenziamento di infrastrutture ferroviarie di un'area ampia a ridosso del capoluogo giuliano, da Cervignano a Villa Opicina, compresi ie una lista di micro eNel corso della sua visita il Presidentesi è recato anche ala Sicilia è a due passi, e l’interesse cinese verso l’isola mediterranea potrebbe crescere costantemente in un’ottica duplice. Economicamente, il traffico marittimo proveniente dal canale di Suez potrebbe approdare lì, oltre che a– Come sempre, quando si parla di accordi e prospettive c’è da fare i conti con i numeri guardando al 2018 come anno di riferimento. Per l’Italia i rapporti con la Cina valgono 44 miliardi, 17,6 dei quali per la Lombardia, ossia il 40% del totale italiano. E' quanto emerge da una elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia su dati Istat.si stima che lea partecipazione italiana siano oltrecon circa 150 mila addetti e un giro d’affari di 22 miliardi di euro. A queste vanno sommate leimprese a capitale italiano presenti a Hong Kong, che contano circa 8 mila addetti per un giro d’affari di oltre 2,3 miliardi di euro. Nel complesso, il numero di imprese italiane direttamente presenti in Cina o a Hong Kong – con uffici di rappresentanza, joint venture o WFOE – supera dunque di gran lunga le, dato più che raddoppiato negli ultimi quindici anni. (fonte: Fondazione Italia Cina).Alla fine 2017 risultavano direttamente presenti in Italia, attraverso almeno un’impresa, partecipata 300 gruppi cinesi, di cui 216 cinesi e 84 con sede principale a