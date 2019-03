Via della Seta, Di Maio: "Totale accordo nel governo"

(Teleborsa) - Nessuna tensione nella maggioranza sulla, il memorandum italiano d'intesa con la Cina, anzi "totale accordo". A dirlo è il, in visita allae impegnato in un tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata il prossimo 24 marzo."Quando verrà qui il presidente cinese e firmerò la Via della Seta, in quegli stessi giorni firmiamo degli accordi importantissimi per le nostre piccole e medie imprese, ma anche per le nostre aziende di Stato: tante partnership e occasioni di lavoro in Cina per le nostre aziende che significa portare il "Made in Italy" nel mondo", ha aggiunto., come ventilato dalle parti della Lega. "Tutti dicono che c'è il pericolo di colonizzazione: qui l'unica colonizzazione a cui dobbiamo ambire è quella del made in Italy nel mondo. È il”, ha risposto il, sottolineando che il memorandum è l’occasione per "prendere i prodotti italiani e a portarli in Cina"."Sono contento che anche il Quirinale abbia manifestato assenso", ha proseguito riferendosi alle rassicurazioni giunte dal Colle sul memorandum dopo l’incontro con ilavvenuto nella mattinata di martedì.Secondo fonti del Quirinale infatti, ile le regole d'ingaggio italiane riguardo agli accordi con Pechino sarebbero molto più severe e stringenti del documento dell'Unione europea.Anche ilaveva difeso l’intesa definendola, in un’intervista al Corriere della Sera ricca di "preziose opportunità per le nostre imprese" martedì lo stesso Conte riferirà sul memorandum alla Camera in concomitanza con le comunicazioni sul prossimo Consiglio UE.Tutto dunque sembra rientrato, come conferma anche il. "Mi sembra un punto di equilibrio doveroso e naturale nell'ambito di questioni di questo genere", ha dichiarato.