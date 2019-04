Campidoglio, al via Terza Edizione di "Rome Startup Week"

(Teleborsa) - Presentata inl’edizione 2019 diilche per il terzo anno consecutivo accende i riflettori suiL’iniziativa – promossa dall’Associazione Roma Startup e dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) con il patrocinio di– è aperta aquello di catalizzare il dibattito su una necessaria" a supporto dell’ecosistema startup, dando vita a un network di università, centri di formazione, grandi aziende, professionisti e istituzioni. Al centro dell’iniziativa, i progetti dei talenti emergenti, che potranno incontrare esperti, investitori, grandi gruppi, in grado di indicare la giusta strada per concretizzare un’idea nascente, anche in considerazione deiUndi appuntamenti per l'evento, cheprossimi alternerà workshop, conferenze, masterclass e competizioni fra startup, nei locali del PratiBus District e che, proprio in virtù della suacoinvolgerà imprenditoria 4.0, investitori e speaker provenienti da oltre 20 diversi Paesi del mondo, che si confronteranno sull’intero iter imprenditoriale di unadall'idea iniziale al go-to-market del progetto.