Europa tonica. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti, frenata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. L'attenzione degli investitori rimane concentrata sulla debole crescita economica, dopo i festeggiamenti per le indicazioni giunte dalla manifattura cinese.Sul mercato Forex, l'staziona sui livelli della vigilia. L'scambia a 1.287,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessionee avanza a 62,11 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +256 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,52%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72% seguita dache avanza dello 0,32%., riportando una variazione pari a +0,02% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,94%),(+1,05%) e(+0,86%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,36%) e(-0,97%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,54%),(+2,30%),(+2,20%) e(+1,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Tra i(+6,39%),(+3,99%),(+3,23%) e(+2,51%). Giù, che continua la seduta con -2,58% sotto pressione per un downgrade.