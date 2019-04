Safilo va avanti nella cessione della catena Solstice

Safilo Group

(Teleborsa) - A seguito di recentinegli Stati Uniti e delle conseguenti valutazioni condotte dal management su una possibile cessione come potenziale alternativa all'attuale strategia di turnaround inclusa nel business plan di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha deciso diIl Gruppo attivo nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhialisportivi, considera possibile una cessione dell'asset entro il 2019, anche se ogni possibile conclusione è soggetta al verificarsi delle condizioni tipiche per questo tipo di transazioni, ivi incluso il positivo compimento di un’attività di due diligence attualmente in corso a fronte di un'offerta non vincolante ricevuta e la negoziazione di soddisfacenti accordi correlati.