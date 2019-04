Istat, potere d'acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi

(Teleborsa) -e a confermare che questo stato non è ancora svanito è lo stesso Istituto italiano di Statistica. Questi, nell'analisi sul"I bilanci delle famiglie non si sono mai risollevati dalla crisi. In sette anni, dunque, le famiglie non sono ancora riuscite a recuperare pienamente quanto perduto durante la grande recessione", ha commentato i risuolati diffusi oggi dall'Istat, Confesercenti.- continua in una nota l'associazione di categoria-. La non ripresa dei redditi e del potere d'acquisto degli italiani ha infatti influito pesantemente sui consumi, e quindi sul mercato interno e sulle Pmi che ad esso fanno riferimento.L'associazione ricorda inoltre cheQuasi la, dove a soffrire di più sono stati i negozi di quartiere.Anche le previsioni per il 2019, sempre secondo Confesercenti, non sembrano essere tra le più rassicuranti."Secondo le stime elaborate da Confesercenti con Cer, difficilmente i consumi nell'anno in corso cresceranno più dello 0,5%. Rispetto alle previsioni della scorsa Nadef, il 2019 si chiuderà con 10 miliardi di consumi in meno, e questa cifra ben illustra la gravità della situazione in cui si è venuta a trovare l'economia italiana, visto che i consumi contribuiscono per il 60% al nostro prodotto interno lordo. Il prossimo dl Crescita deve necessariamente essere il punto di svolta. Ma per uscire dall'impasse deve essere più forte, e puntare con più decisione ad alleggerire il peso del fisco sui consumi e sugli investimenti che creano lavoro: la via maestra per uscire dalle difficoltà ed evitare che la recessione, da tecnica, diventi conclamata", conclude l'Associazione.