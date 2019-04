Borse europee in lieve calo. Unicredit sotto i riflettori

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

servizi finanziari

materie prime

costruzioni

petrolio

Juventus

Banca Generali

Azimut

Ferragamo

Buzzi Unicem

Saipem

Tenaris

A2A

Unicredit

Gima TT

Datalogic

Mondadori

Falck Renewables

Carel Industries

Brembo

Biesse

ERG

(Teleborsa) -, dopo il deludente dato sugli ordini all'industria in Germania, scivolato sui minimi degli ultimi due anni Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Poco mosso l', che quota 1.290,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,17 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,54%.piatta, che tiene la parità, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%.; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 23.763 punti. Senza direzione il(+0,03%); guadagni frazionali per il(+0,32%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,43% sul precedente. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,26%),(-1,16%) e(-1,01%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,85%.avanza dell'1,21%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,92%.Composta, che cresce di un modesto +0,72%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.Sotto i riflettori-1,15%, su un possibile interesse per Commerzbank Al Top tra le azioni italiane a(+4,60%),(+3,71%),(+3,07%) e(+3,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%.scende dell'1,44%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.