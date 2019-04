Brexit, il veto al no deal diventa legge

(Teleborsa) -. La mozione, presentata dalla laburista Yvette Cooper,con una maggioranza eterogenea, compresi 14 conservatori, e prevede che il governo inglese chieda il rinvio all'Unione Europea oltre il termine del 12 aprile.Il disegno di legge dovrà essere ora ratificato con il voto della Camera dei Lord ma fin da ora, ottenendo così finalmente un testo da presentare all'Unione Europea per iniziare l'uscita dall'Unione.: in più occasioni il Presidente del Consiglio europeoaveva parlato della possibilità di rinviare la Brexit, mentre il presidente della Commissione europea,, aveva escluso qualsiasi proroga senza l'accordo, entro il 12 aprile, dell'intesa raggiunta con May.: il possibile rinvio per la Brexit prevede il via libera unanime dei leader UE.Ora la palla ritorna nelle mani della premierin vista di un nuovo accordo che potesse mettere d'accordo labour e tory: l'incontro era stato descritto come "costruttivo" ma parlamentari di entrambi i partiti erano stati molto critici.In mezzo ci sarà la decisione dell'Unione Europea che difficilmente si metterà di traverso, a fronte però di un voto forte del Parlamento inglese, come dichiarato dalla premier May durante la discussione a Westminster.