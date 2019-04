Def, Tria rientra prima da Ecofin in vista dell'approvazione del documento

(Teleborsa) - Rientro anticipato per, che non parteciperà alla giornata dell'di domani a Bucarest e atterrerà a Roma in serata dopo aver preso parte alla cena di lavoro dei ministri. Alla base della decisione la necessità di accelerare il lavoro sulche deve esserecioè prima della partenza del Ministro per gli Spring Meetings di Washington, eUn tema, quello del Def, che – fanno sapere fonti del Mef a margine dei lavori dell'Ecofin informale a Bucarest – è statoTria ha assicurato al commissario Ue cheIn serata, prima di lasciare Bucarest,che, giungendo all'Eurogruppo informale a Bucarest, ha espresso preoccupazione riguardo alla"Riguardo alla crescita italiana – ha affermato Moscovici – noie ovviamente dobbiamo guardare a queste cifre molto attentamente".. "Quando avremo il Def – ha aggiunto il Commissario Ue – vedremo i dati per il 2018 e le previsioni precise per il 2019 e a quel punto, dopo le elezioni europee, vedremo quali decisioni prendere assieme al governo italiano".In questo contesto,perché ovviamente – ha concluso il Commissario – questa domanda se la deve porre innanzitutto il governo italiano stesso".