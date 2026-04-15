Smart Capital, avverata condizione Golden Power per fusione di Smart4Tech e WeAreStarting in CrowdFundMe

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital”, e la sua controllata Smart4Tech (“S4T”), CrowdFundMe , prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan (“CFM”), e WeAreStarting, società specializzata in equity crowdfunding e servizi alle imprese (“WAS”), in merito all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti della fusione per incorporazione di S4T e di WAS in CFM, rendono noto che, in data 13 aprile 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a S4T, CFM e WAS che, sulla base degli esiti dell’istruttoria del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Operazione non ricade

nell’ambito applicativo della normativa di cui al D. Lgs 15 marzo 2012, n. 21. Pertanto, la condizione sospensiva relativa all’autorizzazione Golden Power prevista dall’Accordo di Fusione si è avverata.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```