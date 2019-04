Mercati senza direzione. Piazza Affari positiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Piazza Affari taglia il traguardo di metà seduta consolidando il rialzo dell'avvio mentre restano senza direzione gli altri mercati europei, che. Sul sentiment degli investitori regna un cauto ottimismo per l'andamento deidopo che ilha parlato di "progressi" nelle trattative.Sul mercato Forex, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.290,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) si attesta sui valori della vigilia a 61,98 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,00% a quota +249 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,50%.deboleche si muove sulla parità.avanza dello 0,25% nel giorno in cui Theresa May ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Ue per proporre un rinvio dell’uscita dall'Unione fino al 30 giugno. In modesto rialzo, con un incremento dello 0,25%., con ilche sta mettendo a segno un +0,36%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,47%),(+1,90%) e(+0,99%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,16%) promossa dagli analisti e forte dell'annuncio di due nuovi contratti in Norvegia e Medio Oriente da oltre 200 milioni di dollari.Bene inoltre(+2,97%),(+1,93%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,07%) festeggia la maxi commessa in Australia . Tonica(+4,43%) seguita da(+2,74%) e(+2,60%). Giù-2,33%.