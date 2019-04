Verso il Def: fra crescita al ribasso e duello sulla Flat Tax

(Teleborsa) -chi vorrebbe in questo momento essere al posto – a dire il vero molto scomodo – delche, ora per un motivo, ora per l’altro è nella bufera da mesi, tirato per la giacchetta dagli uni, criticato dagli altri, chiamato a fare lotra. In sottofondo, lache manda messaggi tutt’altro chee la stima di 0,2% delle previsioni economiche d’inverno “potrebbe essere anche più bassa, e dobbiamo vedere che implicazioni avrà sul bilancio”:ha detto il vicepresidente della commissione Uerispondendo a una domanda sull’Italia durante la conferenza stampa dell’Ecofin.– La prossima, imminente scadenza per l’esecutivo si chiamail Documento di Economia e Finanza che domani 9 aprile arriva in Consiglio dei Ministri con ildunque chiamato a svelare le, a dire il vero,che sono rimaste nel– Al momento, nessunae ladi tenersi per quanto possibile piuttosto sul vago. Una impostazione che mette tutti d’accordo. A far discutere invece il peso da attribuire ad alcuni progetti politici della maggioranza, a cominciare dal secondo modulo dellaLa Lega, anche per motivi elettorali, spinge per indicare chiaramente nel Def le linee della riduzione delle imposte per la famiglia.frena.insiste perchésia confermata almeno nominalmente come misura “temporanea”, per accontentare Bruxelles. Salvini ovviamente non ci pensa per niente.– La parola d’ordine, comunque, è rigorosamente. Il taglio che intende dare al deficit è di un solo decimale, lo 0,1% del Pil. Una percentuale che corrisponde a poco più di un miliardo e mezzo di euro, poco se inserito nel contesto dell’intero bilancio dello Stato. Molto più alto invece il valore che potrebbe assumere nell’ambito della politica internazionale potrebbe essere significativo. Il deficit reale del 2019, senza gli effetti della congiuntura economica, ammonterebbe all’1,3% del Pil. Ma, ritiene Tria, si potrebbe arrivare senza troppi sforzi all’1,2%, per dare un segnale positivo all’Ue. Per farlo, bisogna mettere mano ai– In quest’ ottica, e appunto soprattutto in base agli accordi presi, occorrerà probabilmente sacrificare definitivamente anchecongelati a inizio anno. Fondi ministeriali, in gran parte destinati agli incentivi alle imprese (640 milioni), alla mobilità locale (300), alla Difesa (160 milioni di taglio agli approvvigionamenti militari), ma anche all’ università (70), ai diritti sociali e alla famiglia (40), alla cooperazione (altri 40).–Dombrovskis, del resto, sempre dall’Ecofin nelle scorse ore aveva anticipato che nella discussione della Commissione Ue con il governo italiano sulla manovra per l’anno in corso erano previsti “due miliardi di clausole di salvaguardia per il