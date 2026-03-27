USA, fiducia consumatori Università del Michigan marzo rivista al ribasso a 53,3 punti

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di marzo 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 53,3 punti dai 55,5 punti della lettura preliminare e rispetto ai 56,6 del mese precedente.



Ritoccato al ribasso anche il dato sulla componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 51,7 punti rispetto ai 56,6 di febbraio, così come quello sulla condizione attuale a 55,8 punti dal preliminare di 57,8 punti e si confronta con i 56,6 del mese precedente.

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