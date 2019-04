Fope, colloca 251 mila azioni ordinarie e accresce flottante

Fope

(Teleborsa) -ha ricevuto in data odierna dal proprio Presidente e socio,, dal socio e vice Presidentee da, socio e Amministratore delegato dell'azienda orafa, la conferma di unNel dettaglio Umberto Cazzola, in nome e per conto degli Eredi Giulia Cazzola, Ines Cazzola e Diego Nardin comunica che, in data odierna, si è concluso ilcomplessive, con godimento regolare pari al 5% del capitale sociale dell'Emittente.L'operazione, riservata a investitori istituzionali e stranieri, è stata red ha un. Il collocamento si è chiuso infatti ad un prezzo pari a 6,60 euro per azione con una domanda superiore a 2,5 volte l'offerta, di cui l'80% proveniente da investitori esteri.Finalizzato ad incrementare il flottante e la liquidità del titolo, questo collocamento porta le azioni detenute dal mercato a 903.640, il 18,1% del capitale sociale di FOPE, rispetto alle precedenti 652.200 ovvero il 13% del capitale sociale della società.mentre il regolamento dell'operazione, ovvero la consegna titoli e il pagamento del corrispettivo, avverrà in data 12 aprile 2019. MAINFIRST Bank AG ha agito in qualità di sole bookrunner dell’operazione.