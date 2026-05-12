FOPE, target al 2029 vedono ricavi a 145-150 mln e EBITDA a 33-35 mln

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di FOPE approvato le linee guida strategiche del e i Target 2029, anno del centesimo anniversario dalla sua fondazione.



Il Gruppo si pone l’obiettivo di traguardare il 2029 con Ricavi netti compresi tra 145-150 mln euro e un EBITDA compreso tra 33-35 mln euro, al netto di eventuali aumenti di listino indotti dalle quotazioni della materia prima oro.



Il percorso di crescita sarà focalizzato sul rafforzamento del posizionamento internazionale nei mercati strategici e già consolidati assieme allo sviluppo dei mercati nuovi ed emergenti per la Società, nonché dalla volontà di proseguire un percorso di aperture di monobrand shop in gestione diretta o franchising. In questo percorso si inserisce anche la prossima apertura della boutique monomarca in Via Sant’Andrea, nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano: una scelta che rappresenta non solo un ulteriore investimento commerciale, ma anche un passaggio significativo nel percorso di affermazione e posizionamento competitivo del brand nel panorama internazionale della gioielleria di alta gamma.



"Il percorso verso il 2029 si inserisce in una visione di sviluppo di lungo termine che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di FOPE nei principali mercati del lusso internazionale, mantenendo al centro gli elementi distintivi del Gruppo: unicità del prodotto, qualità manifatturiera, distribuzione selettiva attraverso la partnership con le gioiellerie, sviluppo della rete di boutique monomarca e contatto diretto con il pubblico che ama le nostre creazioni", commenta Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE, agigungendo "il centesimo anniversario dalla fondazione rappresenta per noi un traguardo simbolico, ma soprattutto uno stimolo a proseguire un percorso di crescita coerente e sostenibile".

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