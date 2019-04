DEF 2019 inizia iter parlamentare prossima settimana

(Teleborsa) -, con l'approdo presso le, cui il testo è stato trasmesso oggi. L'approdo inè previsto perLe audizioni si svolgeranno fra lunedì e martedì con il consueto calendario, che prevede prima l'ascolto dei rappresentanti di(Upb). In chiusura l'intervento del Ministro dell'Economia Giovanni Tria che potrebbe slittare a mercoledì mattina.Frattanto,per gli anni 2019-2022 indicate dal MEF, perché queste "si collocano in un intervallo accettabile allo stato delle informazioni attualmente disponibili, pur presentandoin considerazione dei molteplici fattori". In particolare si guarda al possibile peggioramento del quadro internazionale ed eventuali squilibri finanziari.