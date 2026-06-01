Anthropic si prepara per il going public. Fa domanda confidenziale di IPO

(Teleborsa) - Anthropic
si prepara allo sbarco in borsa e brucia sul tempo OpenAI nel depositare presso l'autorità di borsa americana una domanda confidenziale di quotazione
. Inizia così il processo di un'offerta pubblica iniziale (IPO), ma senza svelare ancora al pubblico dettagli finanziari, strategia e piani aziendali.
In un comunicato, Anthropic ha spiegato di avere presentato "in modo riservato" alla Securities and Exchange Commission "una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1" cosa che "ci consente di quotarci dopo che la SEC avrà completato la sua revisione. L'IPO proposta dipenderà dalle condizioni di mercato e da altri fattori".
Il numero di azioni ordinarie da offrire e il prezzo non sono ancora stati stabiliti
, ha spiegato il gruppo guidato da Dario Amodei che la settimana scorsa ha superato il produttore di ChatGPT per la prima volta in valutazione, arrivata a sfiorare i mille miliardi di dollari
grazie all'ultimo round di raccolta fondi.