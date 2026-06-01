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Anthropic si prepara per il going public. Fa domanda confidenziale di IPO

Finanza, IPO
Anthropic si prepara per il going public. Fa domanda confidenziale di IPO
(Teleborsa) - Anthropic si prepara allo sbarco in borsa e brucia sul tempo OpenAI nel depositare presso l'autorità di borsa americana una domanda confidenziale di quotazione. Inizia così il processo di un'offerta pubblica iniziale (IPO), ma senza svelare ancora al pubblico dettagli finanziari, strategia e piani aziendali.

In un comunicato, Anthropic ha spiegato di avere presentato "in modo riservato" alla Securities and Exchange Commission "una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1" cosa che "ci consente di quotarci dopo che la SEC avrà completato la sua revisione. L'IPO proposta dipenderà dalle condizioni di mercato e da altri fattori".

Il numero di azioni ordinarie da offrire e il prezzo non sono ancora stati stabiliti, ha spiegato il gruppo guidato da Dario Amodei che la settimana scorsa ha superato il produttore di ChatGPT per la prima volta in valutazione, arrivata a sfiorare i mille miliardi di dollari grazie all'ultimo round di raccolta fondi.
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