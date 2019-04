L'UE pronta a colpire gli USA con dazi per 20 mld di dollari

(Teleborsa) - Una. È quanto messo in campo dalla Commissione UE per rispondere alla minaccia di Donald Trump di colpire le merci europee negli USA per un valore di 11 miliardi di dollari come risposta allaLa lista dei prodotti sotto esame, trasmessa per esame ai singoli Stati membri, verrà ufficialmente pubblicata mercoledì e sottoposta a consultazione.Secondo Bruxelles, il valore iniziale di contromisure chieste dall'UE per i danni subiti dagl i aiuti di stato concessi da Washington a Boeing nel 2012 era di 12 miliardi di dollari,Sarà solo, ricordando fonti Ue, a. Anche per le tempistiche si dovrà aspettare: la decisione del Wto potrebbe arrivare tra luglio e l'autunno, mentre per la loro attuazione si potrebbe attendere anche l'anno prossimo."L'UE resta aperta per discussioni con gli USA, purché queste siano senza precondizioni e puntino a un esito equo", fanno sapere fonti europee. A pesare sul piatto dei rapporti commerciali transatlantici, entra in gioco anche l'ok dei 28 al mandato negoziale con Washington per un mini-accordo di libero scambio sui soli beni industriali che vede la sola opposizione della Francia.La formalizzazione dovrebbe arrivare lunedì e per la Commissione UE si tratta di un "passo nella buona direzionepienamente in linea con le conclusioni" del vertice di marzo che aveva chiesto una "rapida attuazione" della dichiarazione Juncker-Trump dello scorso luglio che ha consentito la tregua per evitare finora i dazi USA sulle auto UE.