Timido aumento per Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

automotive

tecnologia

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

chimico

Pirelli

Juventus

Prysmian

Fineco

Telecom Italia

Hera

A2A

Credito Valtellinese

Tinexta

Brembo

Datalogic

Danieli

Maire Tecnimont

Enav

SOL

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità dopo il finale positivo di Tokyo e quello piatto di Wall Street . Si attende l'avvio della stagione delle trimestrali in America.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,48%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.293,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,96%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,50%.avanza dello 0,29%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,39%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 23.821 punti. In frazionale progresso il(+0,32%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,28%),(+1,19%) e(+0,87%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,78%) e(-0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,49%.Su di giri(+2,39%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,04%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,92%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,97%),(+2,75%),(+2,21%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.