Bank of America annuncia risultati record ma deludono ricavi

Bank of America

(Teleborsa) -, nonostante la banca d'affari USA abbia annunciato utili record per il secondo trimestre consecutivo.I primi tre mesi del 2019 hanno prodotto un, in crescita del 6% rispetto ai 6,9 miliardi, pari a 62 cent ad azione, dell'anno prima. L' EPS risulta superiore alle attese degli analisti che indicavano un utile unitario di 66 cent ad azione., risultando leggermente al di sotto dei 23,2 miliardi attesi dal mercato, benché il margine da interessi abbia riportato una crescita del 10% a 629 milioni di dollari. A pesare hanno concorso gliche sonoa 3,5 miliardi."E' stato un contesto di mercato dei capitali impegnativo, ma il nostro team e la nostra piattaforma sono ottimizzati per servire i clienti e generare ricavi stabili in una varietà di condizioni di mercato", ha sottolineato il CEO Brian Moynihan.Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo Bank of America è scivolato nelle trattazioni pre market della borsa americana.