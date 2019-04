Unicredit, multa in USA già coperta da accantonamenti

UniCredit

(Teleborsa) -. La banca di piazza Gae Aulenti (“UC”) e le proprie società controllate, UniCredit Bank AG (“UCB”) e UniCredit Bank Austria AG (“UCBA”), hanno concluso accordi transattivi con le autorità statunitensi e dello Stato di New York relativi alla compliance delle Banche al regime sanzionatorio statunitense e alla relativa normativa dello Stato di New York, con riferimento al periodo 2002-2012.In base alle intese raggiunte,e ad implementare alcune policies e procedure correttive.e, conseguentemente, l'ammontare oggetto dell'Prima dell'avvio e nel corso delle indagini, UC ha volontariamente implementato un piano correttivo sia a livello globale che a livello di ogni singola banca al fine di rafforzare le proprie policies, procedure, supporti e controlli necessari a garantire il pieno rispetto del regime sanzionatorio e degli obblighi di controllo interno di volta in volta applicabili. Il Gruppo UniCredit, in attuazione al piano globale, continuerà a intervenire per migliorare il proprio programma di compliance, nonché a promuovere nuove iniziative al fine di individuare e prevenire possibili violazioni delle leggi applicabili nel settore finanziario globale in continua evoluzione.