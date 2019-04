DEF, Tria in audizione: aumento Iva confermato in attesa di alternative

(Teleborsa) - I dati dei primi due mesi dell'anno sono" e questi elementi. Queste le parole del Ministro dell'Economia, in audizione suldavanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.- Il Titolare del dicastero di Via XX Settembre sottolinea anche chee ribadisce “la legge di bilancio del prossimo anno continuerà il processo di riforma della flat tax e di generare semplificazione nel sistema per alleviare il carico fiscale nei confronti del ceto medio".- Secondo quanto riferito, il Def "conferma i pilastri dell'azione governativa:con gli altri Paesi europei.- Eppure, la revisione al ribasso delle stime di crescita c’è stata, ma Tria che difende l'operato dell'esecutivo, la definisce"A dicembre era all'1% al di sotto dell'1,2% della Ue". Questo, secondo il ministro, "consente di sottolineare che il governo non ha affatto peccato di ottimismo" e che "le revisioni si sono rese progressivamente necessarie scontando l'andamento della seconda metà del 2018, inferiore ad attese che avevamo chiaramente indicato come rischi di previsione".- Per l'andamento dello spread", aggiunge Tria, precisando che il Def non tiene conto dei potenziali benefici di uno spread più basso, e chenonostante il miglioramento dopo l'intesa con l'Unione europea sulla legge di bilancio".