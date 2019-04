Fnm, l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2018

Fnm

(Teleborsa) -disi è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea Gibelli per, chiuso al 31 dicembre 2018. Questa, avvallando il documento, ha decretato, al 31 dicembre 2018,in crescita di 3,100 milioni rispetto al risultato di 21,212 milioni conseguito nell'esercizio 2017 e riscontrando una variazione positiva del 14,6%. L'utile in questione èin misura tale da assicurare una remunerazione di 0,0225 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al lordo delle eventuali ritenute di legge) e, si legge nel comunicato reso noto dall'azienda, l'esercizio in esame si è chiuso con un urispetto ai 34,991 milioni del 2017, determinando un decremento di 6,256 milioni, ascrivibile alla diminuzione del "Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto", pari a 5,771 milioni rispetto ai 12,915 milioni del 2017.Il dividendo, cedola n. 13, sarà messo in pagamento il 5 giugno 2019, con data stacco della cedola il 3 giugno 2019 e record date il 4 giugno 2019.