First Capital approva il bilancio. Rinnovato il Cda con Michaela Castelli Presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di First Capital ha approvato il Bilancio d’esercizio individuale al 31 dicembre 2025 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 30 marzo 2026, deliberando altresì di destinare il risultato d’esercizio, pari a euro -1.843.247, alla Riserva Straordinaria. L’Assemblea, inoltre, ha preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto pari a euro 15.734.227.



L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, per il triennio 2026-2028, che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028. Sulla base dell’unica lista presentata, sono stati nominati: Michaela Castelli (Consigliere indipendente), Renzo Torchiani, Marco Di Lorenzo, Vincenzo Polidoro, Sandro Torchiani, Alessandro Francini e Pietro Bontempi (Consigliere indipendente).



L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più tranche, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale. Alla data odierna, First Capital detiene n. 20.983 azioni proprie, corrispondenti allo 0,60% del capitale sociale.



Il Cda, riunitosi dopo la seduta assembleare, ha conferito la carica di Presidente a Michaela Castelli. Il Consiglio ha inoltre deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo, composto dai Consiglieri Vincenzo Polidoro, Renzo Torchiani e Marco Di Lorenzo, al quale sono state attribuite le relative deleghe operative, con particolare riferimento alle materie degli investimenti e dei finanziamenti.

Sono stati altresì attribuite a Vincenzo Polidoro deleghe in materia di investimenti PIPE e a Renzo Torchiani quelle in materia di investimenti di private equity.



Infine, sono state confermate le nomine di Vincenzo Polidoro quale Amministratore Delegato della SICAF del Gruppo First Capital e di Luca Di Liddo e Marco Greco quali Co-Amministratori Delegati della controllata Value Track SIM, in continuità con la gestione precedente.







(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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