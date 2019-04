Hitachi Rail Italy, presentato a Milano il "mock up" di Caravaggio nuovo treno regionale A/C per FNM

(Teleborsa) -, che è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia,. Il Gruppo FNM, che è il più importante investitore non statale italiano del settore, opera nell'ambito del trasporto pubblico su ferro attraverso FERROVIENORD, NORD_ING e Trenord.I nuovi treni sono, oltre a possedere nuovi e numerosi accorgimenti per la sicurezza e il confort delle persone che ci viaggano.perché è dotato di apparecchiature di di elevatissima tecnologia, la più avanzata al mondo ed è un sistema di sicurezza che consente addirittura di intervenire in frenatura anche in caso di malore del macchinista, elemento di sicurezza fondamentale"."E’ un treno che ha una caratteristica ancora più importante - ha aggiunto Manfellotto - in quantoe. E proposito di manutenzione, l’azienda prevede anche quello che può succedere dopo che il treno è entrato in servizio: abbiamo progettato questo treno. Le nostre tecnologie infatti parlano con i nostri ingegneri e preannunciano tutte le potenziali cause di guasto in modo da prevenire disagi alla circolazione e agli utenti".. Il Caravaggio sarà consegnato a partire da maggio dell’anno prossimo e le persone che stanno lavorando lo stanno facendo con enorme entusiasmo e attaccamento all’azienda ma anche con consapevolezza che quello che stanno facendo rappresenta un contributo sociale importantissimo".