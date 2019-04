IEG - Music Inside Rimini, "Jigle4Mir" a caccia di talenti

(Teleborsa) - A maggio Rimini si riempirà di appassionati di musica per il. La quarta edizione della manifestazione - organizzata da(IEG) - si conferma non solo un punto di riferimento per i settori Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast, ma anche un incubatore di nuovi professionisti. Tra le tante opportunità previste dal 5 al 7 maggio, anche alcuni appuntamenti ormai consolidati come “”, il contest dedicato ai dj producer del domani.Partecipare è semplicissimo: il format prevede la creazione di una demo musicale inedita, della durata di massimo 45 secondi, realizzata sulla base di una traccia audio fornita dal team ideatore del contest. Il brano sarà poi pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di MIR all’interno di una playlist dedicata. Tutti i jingle verranno successivamente analizzati da una giuria tecnica composta da importanti nomi del settore quali Claudio Tozzo, dj e speaker radiofonico, e i dj Fabio B e Parisi, che selezioneranno le 10 migliori proposte che accederanno alla finale di lunedì 6 maggio, durante la quale sarà annunciato il vincitore.I primi tre classificati vinceranno importanti premi La traccia che salirà sul gradino più alto del podio diventerà di diritto il jingle ufficiale di Music Inside Rimini 2020. Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli appassionati di musica!Il termine ultimo per le iscrizioni è martedì 23 aprile 2019.