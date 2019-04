In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

assicurativo

tecnologia

materie prime

viaggi e intrattenimento

sanitario

alimentare

Poste Italiane

Prysmian

UBI Banca

BPER

Juventus

Diasorin

Amplifon

Recordati

CIR

Banca Popolare di Sondrio

Aeroporto di Bologna

Credito Valtellinese

Tinexta

Anima Holding

Gima TT

De' Longhi

(Teleborsa) -grazie al dato riguardante l'inflazione nell'eurozona che ha disilluso positivamente le attese degli analisti. Questa indicazione porta a ben sperare i mercati per quanto riguarda le prossime operazioni promosse dalla banca centrale europea e proprio ad evidente prova del pronostico, gli acquisti predominanti in giornata si sono riversati sul settore bancaria.Poco mosso lo, che segna a Wall Street un -0,19%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,13. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.274,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.Invariato lo, che si posiziona a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,62%.avanza dello 0,43%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,37% a 22.001 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.049 punti. Leggermente negativo il(-0,43%), come il FTSE Italia Star (-0,9%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,78 miliardi di euro, in calo del 4,46%, rispetto ai 2,91 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,85 miliardi di azioni, rispetto ai 0,81 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 124 hanno chiuso in flessione, mentre 72 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 25 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,66%),(+1,28%) e(+1,25%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-5,44%),(-2,67%) e(-0,89%).di Milano, troviamo(+5,71%),(+4,09%),(+3,67%) e(+2,65%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,63%.In caduta libera, che affonda del 3,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,65 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.di Milano,(+2,65%),(+2,34%),(+1,77%) e(+1,74%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,42%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.