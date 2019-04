Italiaonline rafforza leadership nell'Ad quality con GeoEdge

Italiaonline

(Teleborsa) -insieme per proteggere gli utenti da annunci non conformi, malevoli o inappropriati. La più grande internet company italiana e il principale fornitore di soluzioni di ad-security e malware protection per l'ecosistema della pubblicità online e mobile, annunciano una partnership che, potendo ora contare sulla tecnologia GeoEdge che permette la massima accuratezza nel filtrare gli eventuali annunci pubblicitari malevoli o non pertinenti.Grazie infatti alla soluzione GeoEdge, Italiaonline è in grado di proteggere i propri utenti da malware e contenuti inappropriati degli annunci presenti sia sui siti Italiaonline che su quelli di cui l’azienda, tramite iOL Advertising, è concessionaria pubblicitaria.– ha commentato, Monetization strategy and innovation director di Italiaonline – Con l’adozione di GeoEdge non soltanto proteggiamo al meglio la navigazione dei nostri utenti, ma compiamo un passo importante sull’Ad quality nello scenario di mercato, garantendo per i nostri siti e quelli dei nostri partner una pubblicità del tutto conforme"."Siamo onorati di collaborare con Italiaonline, la più grande internet company italiana, che ha fatto della user experience e della sicurezza degli utenti priorità massime", ha dichiarato, CEO di GeoEdge. "Insieme, possiamo assicurare che l’audience di Italiaonline non sia esposta ad annunci dannosi o inappropriati".