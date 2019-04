Gedi, approvato bilancio 2018

GEDI

(Teleborsa) - Presieduta da Marco De Benedetti, si è riunita oggi a Roma l'Assemblea dei soci diGruppo Editoriale percivilistico e l'esame deldel Gruppo per l'esercizio 2018.L'Assemblea dei soci ha inoltre deliberato did'esercizio medianteiscritte in bilancio al 31 dicembre 2018, e di revocare, per il periodo ancora mancante e per la parte non ancora esercitata, l'attuale delega ad acquistare azioni proprie con il contestuale conferimento di una nuova.Ilsarà utilizzato come leva finanziaria per creare valore per gli azionisti ed essere messo al servizio di piani di compensi a dipendenti. La delega avràa far data dal giorno successivo l'assemblea, contenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni propriegià possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.