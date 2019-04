Banche, oltre 16 miliardi di multe dal 2012 al 2018

Bnp Paribas

Hsbc

Commerzbank

Unicredit

Ing

(Teleborsa) -, accusate diprincipale area in cui è avvenuta la parte più cospicua delle violazioni, di cui il 75% giudicate direttamente dal Dipartimento di Giustizia. Anche nel Vecchio Continente le autorità di sorveglianza hanno intensificato i controlli in merito negli ultimi anni rispetto a quelli effettuati in passato, con sanzioni storiche che hanno colpito il mondo bancario che ha visto ripercussioni anche in ambito di credibilità e reputazione.A renderlo noto il report firmatointitolato "Le costose minacce del riciclaggio di denaro sporco e delle violazioni delle sanzioni economiche". Esempio più eclatante riportato dal documento, e, quella che nel 2014 si è abbattuta sull'istituto franceseperSubito dopo, sul podio delle contravvenzioni a nove cifre, consvetta il, accusato di aver facilitato il riciclaggio di denaro dei narcotrafficanti messicani e aver violato le sanzioni economiche contro Birmania, Libia, Sudan e Cuba.che nel 2015 si è visto costretto a sborsarenelle casse di cinque agenzie statunitensi per aver facilitato transazioni finanziari con paesi posti all'interno della Black List americana.ha colpito invece la banca paneuropea, la quale ad oggi si appresta a versare alle autorità oltreoceano circaper tirare giù la saracinesca sull'inchiesta del 2011 che vede coinvolta la sua controllata tedesca Hypovereinsbank in alcune transazioni effettuate nel decennio precedente con società iraniane sotto embargo.Ma, multata perDi questi, 800 milioni sono dovuti a causa delle carenze riscontrate nella documentazione, nella classificazione e nel controllo della clientela, rinvenuti nell'arco temporale che va dal 2010 al 2016, mentre glisono imputati a causa dell'inosservanza delle procedure olandesi contro i crimini finanziari.La notizia, oltre ad avere conseguenze all'interno dei vertici del Gruppo, si è poi. Nello stesso periodo, pochi giorni prima della divulgazione della notizia dai PM milanesi, la stessaDi risposta,con l'obiettivo di realizzare rapidamente un piano che elimini le criticità del servizio in Italia.Nonostante tutti questi esempi, e nonostante leper disciplinare l'accesso ai conti correnti da parte di terzi,che ha l'obiettivo di preservarne gli altri aspetti della privacy, e la, ovvero l'Anti Money Laundering,che agevolano condotte fraudolente ripetute.