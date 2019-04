Caos in CdM, Salvini annuncia: Salva Roma fuori da Dl crescita. M5S nega

(Teleborsa) - "Ilresta fuori dalCi sarà un provvedimento ad hoc per tutti i comuni". Così il Vicepremier Matteoparlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, in programma per oggi, martedì 24 aprile.Riferendosi proprio ai rapporti con il M5S, ha aggiunto:Il mio rapporto con il M5S è buono, nIl Vicepremier ha inoltre assicurato chedunque,(tra questi non c'èil leader della Lega:in Cdm- "Siamo felici che il Consiglio dei Ministri approvi finalmente il decreto crescita" che ridurrà del 2% le tasse alle imprese, ha detto Salvini, a margine della riunione del Cdm.ha proseguito elencando le varie misure del provvedimento,al rientro dei cervelli al superammortamento per i beni strumentali, dalla semplificazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al finanziamento del fondo per la prima casa, dalla tutela del patrimonio storico al contrasto del falso made in Italy, e per finire alla tutela dei risparmiatori truffati da "banchieri irrispettosi". Salvini ha aggiunto che si tratta di- "Stasera esce una norma che inizia ad aiutare le persone". Così il Ministro dell'Interno, ha definito la norma contenuta nel Decreto Crescita approvato questa sera dal Consiglio dei ministri che ha avviato il rimborso ai risparmiatori delle banche risolte. Salvini ha aggiunto che il Presidente del Consiglio