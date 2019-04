Gabetti, l'assemblea approva il bilancio 2018

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che si è chiuso con un Ebitda servizi pari ad euro 2,2 milioni, in miglioramento rispetto ad euro 1,8 milioni del 2017.di Gruppo dell’attività servizi per euro 47,3 milioni, in crescita del 18% rispetto all'esercizio precedente, con incrementi importanti nell’attività dell’Agency (+8%) dove si evidenzia l’ottima performance del settore Nuove Costruzioni e Frazionamenti (+22%) e soprattutto nei Technical Services, in crescita del 19%. In forte crescita anche il volume dei ricavi dell’attività del settore FinancialServices attraverso Monety, i cui ricavi al 31 dicembre 2018 sono stati pari ad euro 2,4 milioni (euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2017).L'del Gruppo al 31 dicembre 2018 risulta pari ad euro 8,4 milioni (di cui euro 3,2 milioni di debiti bancari di categoria A relativi aie quindi con un indebitamento finanziario netto dell’attività di servizi pari ad euro 5,2 milioni), in crescita rispetto ad euro 7,3 milioni del 31 dicembre 2017 soprattutto a seguito di una riclassificazione di una componente prima imputata a fondo rischi e oneri per l’importo di euro 2,3 milioni.